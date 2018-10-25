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Внешняя политика 25.10.2018 14:36

США еще не приняли окончательного решения о поправке, ограничивающей оказание помощи Азербайджану на государственном уровне - Болтон

США пока не приняли окончательного решения о приостановлении действия 907-ой поправки к "Акту в поддержку свободы", которой ограничивалось оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, заявил советник президента США Джон Болтон.

"На данный момент пока решения не принято. Не могу спрогнозировать, как это отразится на продаже оружия сторонам. Но ситуация такова", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о влиянии приостановления действия 907-ой поправки на продажу вооружения Армении и Азербайджану.

"Армения по большей части приобретает свое оружие у России, Азербайджан также 80% оружия приобретает у России. Это обстоятельство, несомненно, не содействует урегулированию конфликта (в Карабахе - ИФ), потому что России это дает большой рычаг влияния на стороны, что не ведет к миру", - отметил Дж.Болтон.

"Мы американцы, мы верим в конкуренцию в качестве движущей силы. Наше оружие и вооружение в любом случае лучше, чем российское. Считаю, что это мы должны обсудить в рамках наших законов", - сказал советник президента США.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]