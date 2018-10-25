Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было преднамеренным

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было преднамеренным, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".
Саудовская прокуратура пришла к такому выводу на основе представленных турецкой стороной доказательств.
"Информация, которая поступила от Турции, указывает на то, что подозреваемые по делу Хашкаджи действовали умышленно", - говорится в заявлении Сауда аль-Муаджиба.
По данным телеканала, саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Дж.Хашкаджи.
Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.
Президент Турции Р.Т. Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.
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