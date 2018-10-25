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Дальнее зарубежье 25.10.2018 14:46

Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было преднамеренным

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было преднамеренным, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

Саудовская прокуратура пришла к такому выводу на основе представленных турецкой стороной доказательств.

"Информация, которая поступила от Турции, указывает на то, что подозреваемые по делу Хашкаджи действовали умышленно", - говорится в заявлении Сауда аль-Муаджиба.

По данным телеканала, саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Дж.Хашкаджи.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Р.Т. Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ТУРЦИЯ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]