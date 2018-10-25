Пашинян заявил о важности тесного взаимодействия Армении и США

В Армении придают большое значение тесному взаимодействию с США, заявил в четверг и.о. главы армянского правительства Никол Пашинян.
"Рад приветствовать делегацию столь высоко уровня, что является историческим для Армении. Очень важно иметь с США контакты на высоком уровне, и наше правительство придает важность активному армяно-американскому диалогу и тесному взаимодействию", - сказал Н.Пашинян на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Ереване.
Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян отметил, что произошедшие в результате "ненасильственной, бархатной революции" процессы в Армении основаны исключительно на ценностях демократии.
"Сейчас мы работаем, чтобы создать и укрепить стабильное и институционально демократическое государство. Армения уверенно движется по пути развития демократии", - сказал Н.Пашинян.
Со своей стороны Дж.Болтон передал Н.Пашиняну "теплый привет" президента США Дональда Трампа, отметив, что Соединенные Штаты придают большое значение развитию и углублению отношений с Арменией.
"Рад обсудить с вами широкий круг региональных и двусторонних вопросов. Поздравляю с успешным лидерством в процессе мирного демократического перехода в Армении. США содействуют усилиям нового правительства, направленным на борьбу с коррупцией, повышению уровня прозрачности судебной системы, обеспечения верховенства закона и шагам, направленным на укрепление региональной стабильности", - заявил Дж.Болтон.
Стороны обсудили также процесс карабахского урегулирования, заявили о важности последовательных шагов, направленных на мирное решение проблемы в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и формирования соответствующей атмосферы для переговорного процесса.
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