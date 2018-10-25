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Дальнее зарубежье 25.10.2018 17:00

Пентагон представил Конгрессу США план принятия на вооружение ракет среднего радиуса действия - СМИ

На фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйди из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года Пентагон представил членам Конгресса потенциальные планы принятия на вооружение новых систем среднего радиуса действия, сообщило издание "Брейкинг дифенс".

Подготовка соответствующего доклада была утверждена Конгрессом в рамках законопроекта по оборонному бюджету на 2018 год. Однако его выпуск задержался на несколько месяцев из-за изучения Пентагоном возможностей модификации имеющихся ракетных систем, а также создания новых типов. Источник в Конгрессе подтвердил, что доклад уже представлен Пентагоном.

Доклад является секретным. Однако индикатором того, что в нем, вероятнее всего, содержится, является другой неопубликованный доклад Объединенного комитета начальников Штабов и Стратегического командования США, которым располагает "Брейкинг дифенс". В нем, в частности, указываются четыре возможных варианта создания потенциала ракетных систем с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. км, которые запрещены по договору о РСМД.

Согласно этим данным, речь идет о модификации имеющихся ракет малой дальности (тактических ракет) с целью увеличения их дальности, а также о размещении на передовых позициях крылатых ракет среднего радиуса действия наземного базирования, баллистических ракет средней дальности и баллистических ракет средней дальности с маневрирующей головной частью.

Как сообщалось, 20 октября Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.

В то же время Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

"Они (РФ - ИФ) нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора, - сказал президент США. - Мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет".

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РСМД, КОНГРЕСС


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