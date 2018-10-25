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Дальнее зарубежье 25.10.2018 16:44

Парламент Эстонии решил не повышать штрафы за незнание эстонского языка

Парламент Эстонии на заседании в четверг отклонил в первом чтении законопроект об увеличении в 10 раз денежных штрафов за незнание эстонского языка.

За это предложение проголосовали 32 парламентария, против высказались 16. Всего в парламенте 101 депутат. Согласно регламенту парламента, не прошедший первое чтение законопроект снимается с обсуждения.

Как сообщила пресс-служба парламента, инициаторы предложения, в число которых входили депутаты от крупнейшей правящей партии Центра, "Отечества", Эстонской консервативной партии и партии Реформ, предложили увеличить штраф за нарушение языковых требований с 640 евро до 6 тыс. 400 евро.

Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, проголосовавшей против поправки, заявил, что данная инициатива является не более чем предвыборным популизмом в канун намеченных на март будущего года парламентских выборов.

"Исследования показывают, что мотивация людей изучать эстонский увеличилась. Мы считаем, что государство должно обеспечить всем желающим возможность изучать язык, а не думать над тем, как их наказать", - заявил Е.Осиновский.

Он напомнил, что Касса по безработице теперь также предлагает возможность изучать эстонский язык и работающим людям, и этой возможностью люди активно пользуются.

Однако, по словам Е.Осиновского, одним из наиболее проблемных мест на данный момент является негибкая система языкового обучения - все больше людей прекращают на определенном этапе посещать курсы, которые зачастую проходят в рабочее время.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЯЗЫК, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]