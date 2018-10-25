Трамп назвал ложной и скучной статью о прослушке его телефона Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что публикация о его нежелании отказаться от личного телефона, несмотря на угрозу прослушивания со стороны разведслужб Китая и России, неверна.

"Так называемые эксперты по Трампу в "Нью-Йорк Таймс" написали длинную и скучную статью о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, настолько неправильную, что у меня нет времени на то, чтобы ее исправлять", - написал президент в Twitter.

"Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый правительственный мобильный. История такая неправильная!", - добавил Д.Трамп.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.

По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.