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Дальнее зарубежье 25.10.2018 15:24

Трамп назвал ложной и скучной статью о прослушке его телефона Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что публикация о его нежелании отказаться от личного телефона, несмотря на угрозу прослушивания со стороны разведслужб Китая и России, неверна.

"Так называемые эксперты по Трампу в "Нью-Йорк Таймс" написали длинную и скучную статью о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, настолько неправильную, что у меня нет времени на то, чтобы ее исправлять", - написал президент в Twitter.

"Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый правительственный мобильный. История такая неправильная!", - добавил Д.Трамп.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.

По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОСЛУШКА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]