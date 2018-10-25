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АПК 25.10.2018 15:23

Россельхознадзор проведет инспектирование партий посадочного материала в Азербайджане

Специалисты Россельхознадзора посетят 25-27 октября Азербайджан и Узбекистан по приглашению национальных организаций по карантину и защите растений.

«Целью этих визитов станет инспектирование партий посадочного материала, подготовленных к отправке в Россию участниками внешнеэкономической деятельности, заявки которых поступили в Россельхознадзор», - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

По результатам инспекции и лабораторной экспертизы Россельхознадзором будет приниматься решение о возможности ввоза в Россию из указанных республик зарезервированных партий посадочного материала.

А.Азизов

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Тэги: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ИНСПЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]