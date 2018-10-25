Россельхознадзор проведет инспектирование партий посадочного материала в Азербайджане

Специалисты Россельхознадзора посетят 25-27 октября Азербайджан и Узбекистан по приглашению национальных организаций по карантину и защите растений.
«Целью этих визитов станет инспектирование партий посадочного материала, подготовленных к отправке в Россию участниками внешнеэкономической деятельности, заявки которых поступили в Россельхознадзор», - отмечается в сообщении Россельхознадзора.
По результатам инспекции и лабораторной экспертизы Россельхознадзором будет приниматься решение о возможности ввоза в Россию из указанных республик зарезервированных партий посадочного материала.
А.Азизов
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