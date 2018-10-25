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Дальнее зарубежье 25.10.2018 15:27

В МИД КНР предложили Трампу пользоваться китайскими телефонами

Китай считает сообщения о прослушке телефона президента США Дональда Трампа ложными и предлагает американскому президенту пользоваться телефонами китайской марки, заявила в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Если есть опасения по поводу того, что звонки на Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei", - цитирует ее агентство "Блумберг".

Д.Трамп в августе этого года запретил использование телефонов Huawei в государственных структурах США.

Хуа Чуньин также в своем комментарии о материале "Нью-Йорк Таймс" сделала отсылку к кинопремии "Оскар".

"Ряд людей в США не жалеют усилий на то, чтобы получить "Оскар" за лучший сценарий", - сказала она.

"Это еще раз свидетельствует о том, что "Нью-Йорк Таймс" создает фейковые новости", - добавила Хуа Чуньин.

Сам Д.Трамп также ранее заявил, что информация газеты не соответствует действительности.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.

По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.

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Тэги: КНР, США, ТЕЛЕФОН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]