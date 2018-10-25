Мамедъяров обсудил с главой Нацсовета Словении проект ЮГК

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе встречи с председателем Национального совета (НС) Словении Алойзом Ковша обсудил проект Южный газовый коридор (ЮГК).

Э.Мамедъяров принял А.Ковша в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека".

«Э.Мамедъяров выразил благодарность А.Ковша за справедливую позицию Словении по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которое основывается на нормы и принципы международного права, а также решение НС этой страны по Ходжалинскому геноциду»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана, в частности, Южного газового коридора.

«Собеседники высоко оценили текущий уровень взаимоотношений, подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сфере энергетики, АПК, туризма»,- говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Ф.Исазаде