Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9398 RUR   0.0259 GBR   2.1907 TRY   0.2972

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.82 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 11° 17° 27 Окт 11° 17° 28 Окт 12° 19°

Внешняя политика 25.10.2018 15:44

Мамедъяров обсудил с главой Нацсовета Словении проект ЮГК

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе встречи с председателем Национального совета (НС) Словении Алойзом Ковша обсудил проект Южный газовый коридор (ЮГК).

Э.Мамедъяров принял А.Ковша в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека".

«Э.Мамедъяров выразил благодарность А.Ковша за справедливую позицию Словении по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которое основывается на нормы и принципы международного права, а также решение НС этой страны по Ходжалинскому геноциду»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана, в частности, Южного газового коридора.

«Собеседники высоко оценили текущий уровень взаимоотношений, подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сфере энергетики, АПК, туризма»,- говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЛОВЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Министры обороны Азербайджана и Словении обсудили военное сотрудничество Баку предлагает Любляне сотрудничество по широкому спектру сфер Министры обороны Азербайджана и Словении обсудили военное сотрудничество Азербайджан и Словения с 2013 года отказываются от двойного налогообложения доходов и имущества Словения и Азербайджан могут совместно осуществлять инвестиции в третьи страны – Глава Минсвязи Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]