Азербайджан привержен целям устойчивого развития ООН – вице-премьер

Баку придает большое значение достижению целей устойчивого развития ООН, направленных на обеспечение достойного проживания населения Земли, заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

«Достижение Целей устойчивого развития ООН является одним из приоритетных направлений политики, проводимой руководством Азербайджана», - подчеркнул А.Ахмедов в Баку в четверг.

По его словам, перед мировым сообществом в предстоящие до 2030 года 12 лет стоит серьезная задача по ликвидации уровня бедности, голода и экономических трудностей, с которым сталкивается большая часть населения планеты.

«Сегодня более 1 млрд человек живут в условиях нищеты, голода и экономических сложностей. Эти проблемы необходимо решить к 2030 году, несмотря на то, что это сложно сделать в силу временных ограничений. В ближайшие 12 лет мы должны создать мир, в котором не было бы нищеты, голода, болезней», - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что перед мировым сообществом стоят задачи по решению и других серьезных проблем. «Решение всего спектра перечисленных проблем требует от нас большей мобилизации и активности. Главы государств должны выразить политическую волю с целью построения справедливого мирового общества, где никто не оставался бы в стороне от позитивного развития», - отметил А.Ахмедов.

Вице-премьер Азербайджана подчеркнул важность решения проблем десятков миллионов беженцев в мире.

«Азербайджан одна из первых стран, столкнувшихся с проблемой беженцев. При населении в 10 млн человек мы имеем более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, которые уже около 30 лет не могут вернуться в свои дома по причине оккупации Арменией 20% азербайджанских территорий. Международные организации, мировые государства должны мобилизовать свои усилия в этом направлении, в результате чего мы сможем изменить облик всего мира к лучшему», - сказал А.Ахмедов.

Р.Бабаев