Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9398 RUR   0.0259 GBR   2.1907 TRY   0.2972

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.82 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 11° 17° 27 Окт 11° 17° 28 Окт 12° 19°

Социум 25.10.2018 15:55

Межпарламентский союз в декабре в Баку проведет Глобальную конференцию молодых парламентариев

Пятая Глобальная конференция молодых парламентариев пройдет в декабре 2018 года в Азербайджане, сказала президент Межпарламентского союза (МС) Габриэла Барон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Г.Барон в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека", сообщает сайт главы государства.

«МС в декабре текущего года планирует проведение в Азербайджане Пятой Глобальной конференции молодых парламентариев», - сказала Г.Барон в ходе встречи с президентом.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МС, КОНФЕРЕНЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]