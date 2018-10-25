Межпарламентский союз в декабре в Баку проведет Глобальную конференцию молодых парламентариев

Пятая Глобальная конференция молодых парламентариев пройдет в декабре 2018 года в Азербайджане, сказала президент Межпарламентского союза (МС) Габриэла Барон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Г.Барон в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека", сообщает сайт главы государства.

«МС в декабре текущего года планирует проведение в Азербайджане Пятой Глобальной конференции молодых парламентариев», - сказала Г.Барон в ходе встречи с президентом.

Ф.Исазаде