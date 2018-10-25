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Бизнес и законодательство 25.10.2018 16:09

Татспиртпром начал производство водки в Азербайджане

Российское АО «Татспиртпром»начало производство водок «Tundra» и «Graf Ledoff» в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

«Для наращивания экспорта собственной продукции в Азербайджан Татспиртпром начал производство водок «Tundra» и «Graf Ledoff» на мощностях завода «Азери». Годовой объем производства составит более 8 тыс. декалитров», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным компании, для расширения дистрибуции «Татспиртпром» заключило с компанией «Carcıoglu Group» договор эксклюзивного права на продажу татарстанской алкогольной продукции на территории Азербайджана.

Carcıoglu Group является ведущей компанией Азербайджана, специализирующейся на импорте напитков и продуктов питания.

АО «Татспиртпром»- крупнейшая алкогольная компания в России. Ведущими брендами являются водки«Ханская», «Tundra», «Русская валюта»,«Akdov», «Graf Ledoff», «Бугульма».

Н.Аббасова

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Тэги: ТАТСПИРТПРОМ, ВОДКА, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]