Татспиртпром начал производство водки в Азербайджане

Российское АО «Татспиртпром»начало производство водок «Tundra» и «Graf Ledoff» в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

«Для наращивания экспорта собственной продукции в Азербайджан Татспиртпром начал производство водок «Tundra» и «Graf Ledoff» на мощностях завода «Азери». Годовой объем производства составит более 8 тыс. декалитров», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным компании, для расширения дистрибуции «Татспиртпром» заключило с компанией «Carcıoglu Group» договор эксклюзивного права на продажу татарстанской алкогольной продукции на территории Азербайджана.

Carcıoglu Group является ведущей компанией Азербайджана, специализирующейся на импорте напитков и продуктов питания.

АО «Татспиртпром»- крупнейшая алкогольная компания в России. Ведущими брендами являются водки«Ханская», «Tundra», «Русская валюта»,«Akdov», «Graf Ledoff», «Бугульма».

Н.Аббасова