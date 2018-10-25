Татспиртпром начал производство водки в Азербайджане

Российское АО «Татспиртпром»начало производство водок «Tundra» и «Graf Ledoff» в Азербайджане, говорится в сообщении компании.
«Для наращивания экспорта собственной продукции в Азербайджан Татспиртпром начал производство водок «Tundra» и «Graf Ledoff» на мощностях завода «Азери». Годовой объем производства составит более 8 тыс. декалитров», - отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным компании, для расширения дистрибуции «Татспиртпром» заключило с компанией «Carcıoglu Group» договор эксклюзивного права на продажу татарстанской алкогольной продукции на территории Азербайджана.
Carcıoglu Group является ведущей компанией Азербайджана, специализирующейся на импорте напитков и продуктов питания.
АО «Татспиртпром»- крупнейшая алкогольная компания в России. Ведущими брендами являются водки«Ханская», «Tundra», «Русская валюта»,«Akdov», «Graf Ledoff», «Бугульма».
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»