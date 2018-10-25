Сделка ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 111%

Страны ОПЕК+ в сентябре выполнили на 111% обязательства по сделке по ограничению добычи нефти на 111%, говорится в сообщении ОПЕК.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) выразил общую удовлетворенность результатами деятельности стран-членов в сентябре. Комитет также отметил текущий комфортный уровень предложения относительно спроса.
"Вместе с тем комитет выразил озабоченность по поводу увеличения запасов в последние недели (октября - прим. ИФ), а также отметил надвигающуюся макроэкономическую неопределенность, которая может потребовать изменения курса", - говорится в сообщении.
JMMC поручил техническому мониторинговому комитету продолжать следить за фундаментальными и рыночными факторами, а также уровнями соответствия усилий по поддержанию баланса на рынке.
Кроме того, JMMC призвал технический комитет продолжить изучение перспектив на 2019 год и представить варианты уровней производства в 2019 году, чтобы предотвратить повторение дисбаланса рынка.
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