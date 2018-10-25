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ТЭК 25.10.2018 16:22

Сделка ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 111%

Страны ОПЕК+ в сентябре выполнили на 111% обязательства по сделке по ограничению добычи нефти на 111%, говорится в сообщении ОПЕК.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) выразил общую удовлетворенность результатами деятельности стран-членов в сентябре. Комитет также отметил текущий комфортный уровень предложения относительно спроса.

"Вместе с тем комитет выразил озабоченность по поводу увеличения запасов в последние недели (октября - прим. ИФ), а также отметил надвигающуюся макроэкономическую неопределенность, которая может потребовать изменения курса", - говорится в сообщении.

JMMC поручил техническому мониторинговому комитету продолжать следить за фундаментальными и рыночными факторами, а также уровнями соответствия усилий по поддержанию баланса на рынке.

Кроме того, JMMC призвал технический комитет продолжить изучение перспектив на 2019 год и представить варианты уровней производства в 2019 году, чтобы предотвратить повторение дисбаланса рынка.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]