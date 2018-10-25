Россия никому не угрожает, но для защиты продолжит модернизацию армии и флота с акцентом на перспективные образцы оружия - Путин

Россия строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия никому не угрожает, мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями, мы всегда открыты для конструктивной партнерской работы в интересах стабильности. При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз", - заявил В.Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.
Поэтому, продолжил президент РФ, наши армия и флот будут и дальше модернизироваться.
"Прежде всего - в рамках новой государственной программы вооружений, которая реализуется с этого года. Акцент в ней сделан на разработку и постановку в войска перспективных образцов вооружений. Многие из них уже в ближайшее время будут готовы к серийному производству. По своим тактико-техническим характеристикам они заметно опережают зарубежные разработки, а некоторые просто не имеют аналогов", - сказал В.Путин.
По словам президента, предстоит повысить уровень оперативной и боевой подготовки войск.
"При этом нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи", - сказал В.Путин.
Он напомнил, что именно такие задачи российские военнослужащие вместе с коллегами из Китая и Монголии успешно отрабатывали недавно в ходе самых масштабных в истории России маневров "Восток-2018".
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