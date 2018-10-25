Договоренности по Идлибу выросли из идей Ирана, заявляют в Тегеране

Российско-турецкие договоренности о создании в сирийской провинции Идлибе зоны деэскалации явились результатом иранских предложений, заявил старший помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери-Ансари.

"Рамки и основные концепции сочинских договоренностей по Идлибу были иранскими идеями", - сказал в интервью иранскому телеканалу Пресс-ТВ Х.Джабери-Ансари.

Он сообщил, что Москва и Анкара по-разному смотрели на то, как решать проблему Идлиба - последней провинции, значительные части которой контролируются террористами.

Россия, по словам дипломата, больше склонялась к урегулированию ситуации в Идлибе быстрыми темпами, в том время как Турция стремилась затянуть на неопределенное время урегулирование проблемы.

Иран предложил поэтапное решение - "ни через резкую войну, ни через резкий мир", рассказал старший помощник министра.

Это предложение, по его словам, "изначально встретило сопротивление" России и Турции, но в итоге было ими принято. "Несмотря на изначальное сопротивление двух наших партнеров, в итоге эти же рамки и это же предложение были приняты за основу сочинских договоренностей", - сказал дипломат.

Если отдельные положения этих договоренностей будут реализованы согласно плану, прогресс будет достигнут "без единого выстрела", подчеркнул Х.Джабери-Ансари.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами прекращения огня в Сирии.