Бывшему вице-президенту США Байдену поступила подозрительная посылка в штате Делавэр - ТВ

Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в штате Делавэр.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.