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Дальнее зарубежье 25.10.2018 17:58

Бывшему вице-президенту США Байдену поступила подозрительная посылка в штате Делавэр - ТВ

Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в штате Делавэр.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

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Тэги: США, ПОЛИТИК, ПОСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]