Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС

Болгария до конца 2018 года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене", сообщила журналистам министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.
"До конца года будет объявлен тендер, а до конца октября будет подготовлена документация для тендера", - сообщила она, отвечая на вопрос.
В июне совет министров Болгарии отменил свое решение 2012 года о закрытии проекта строительства АЭС "Белене".
Ранее сообщалось, что Россия готова вернуться к этому проекту на рыночных условиях, если Болгария захочет.
"Обстоятельно обсудили взаимодействие в атомной энергетике. "Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для болгарской АЭС "Козлодуй", будет оказывать помощь в модернизации этой станции, в продлении срока эксплуатации ее 6-го энергоблока, - заявил президент России Владимир Путин в мае на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров. - Кроме того, российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене". Разумеется, если болгарское руководство, если Болгария примет соответствующее решение, и, само собой разумеется, на рыночных основаниях".
В мае глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что "Росатом" планирует участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в случае его объявления.
Как сообщалось, соглашение о строительстве АЭС "Белене" было подписано с "Росатомом" еще в 2006 году, однако генеральный контракт на строительство так и не был заключен, и строительство не началось. Проект "Белене" предполагал строительство АЭС с двумя блоками суммарной мощностью более 2 тыс. МВт. В марте 2012 года Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. Российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС. "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.
В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн евро. Помимо этого, до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 130 тыс. евро.
Позднее АСЭ и НЭК подписали соглашение о выплате страной долга за АЭС "Белене", и НЭК Болгарии погасила долг в планируемые сроки.
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