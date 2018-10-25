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Дальнее зарубежье 25.10.2018 19:04

Европарламент призвал Facebook соответствовать европейскому закону о защите данных

Члены Европарламента в резолюции, принятой в четверг, призвали Facebook позволить ЕС оценить безопасность личных данных пользователей социальной сети, сообщается на официальном сайте ЕП.

"Члены парламента призывают Facebook позволить органам ЕС провести полный аудит, чтобы оценить защиту данных и безопасность персональных данных пользователей", - говорится в сообщении Европарламента.

Также члены парламента рекомендовали Facebook внести изменения в соцсеть, чтобы она соответствовала закону о защите данных ЕС.

Такую резолюцию в Европарламенте приняли в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica, которая смогла незаконно получить данные 87 млн пользователей Facebook.

Члены парламента отмечают, что данные, полученные Cambridge Analytica, могли использоваться в политических целях в ходе референдума о Brexit, а также в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

Также в резолюции члены парламента подчеркнули необходимость бороться с любыми попытками манипулировать выборами в ЕС и адаптировать законы о выборах к новой цифровой реальности.

В частности, члены Европарламента предложили для предотвращения вмешательства в выборы через соцсети применять для интернета те же правила о выборах, что и в "офлайне": соблюдение периода тишины и равное отношение к кандидатам. Депутаты предложили помечать особым образом проплаченную политическую рекламу в сети, а также контент, распространяемый автоматически "ботами".

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, FACEBOOK, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]