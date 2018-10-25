Болтон заявляет о важности решения карабахского конфликта для США в свете ужесточения антииранских санкций

В США считают важным урегулирование карабахского конфликта в свете ужесточения санкций против Ирана, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
""Я объяснил премьер-министру (Армении Николу Пашиняну - ИФ), что мы хотим оказать максимальное давление на Иран, поскольку эта страна не отказалась от усилий по созданию ядерного оружия", - заявил Дж.Болтон в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".
По его утверждению, "Иран продолжает оставаться главным банкиром международного терроризма. И мы обеспокоены его программами баллистических ракет и его активными военными операциями в Сирии и Ираке, в других местах".
"Очевидно, что мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям в этом процессе. Поэтому я считаю, что разговор между правительствами Армении и США будет очень важен. Но, как я подчеркнул во время разговора с премьер-министром (Армении), мы будем применять эти санкции со всей силой. Это не администрация Обамы. Мы собираемся сжать кольцо вокруг Ирана, поскольку считаем, что его поведение на Ближнем Востоке и в мире является зловредным и нуждается в изменении", - подчеркнул Дж.Болтон.
В связи с этим он высказал мнение, что "нынешние обстоятельства подчеркивают важность нахождения взаимовыгодного соглашения по нагорно-карабахскому вопросу, потому что как только это произойдет, откроется армяно-азербайджанская граница".
"Турецкая граница, я считаю, тоже откроется. И я думаю, что граница с Грузией может меньше вызывать обеспокоенность (у Армении - ИФ) в связи с тем давлением, которое Россия может оказывать на них", - заявил Дж.Болтон.
По его словам, граница Армении с Ираном станет проблемной.
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