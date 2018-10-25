Саудовская Аравия позволила взять пробы в колодце на территории генконсульства в Стамбуле только представителям Турции - СМИ

Службы безопасности Саудовской Аравии отказались предоставлять пробы воды из колодца на территории генконсульства в Стамбуле, где погиб саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, кому-либо кроме представителей турецкого следствия, пишет в четверг турецкая газета "Йени шафак".

При этом турецкие следователи смогли взять соответствующие пробы, подчеркивает издание.

Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.

Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.

Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.