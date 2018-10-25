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Регион 25.10.2018 17:51

Саудовская Аравия позволила взять пробы в колодце на территории генконсульства в Стамбуле только представителям Турции - СМИ

Службы безопасности Саудовской Аравии отказались предоставлять пробы воды из колодца на территории генконсульства в Стамбуле, где погиб саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, кому-либо кроме представителей турецкого следствия, пишет в четверг турецкая газета "Йени шафак".

При этом турецкие следователи смогли взять соответствующие пробы, подчеркивает издание.

Обозреватель "Вашингтон пост" саудовец Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой правящей в Саудовской Аравии династии, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в этот момент находилась делегация из Эр-Рияда.

Позже было установлено, что он был убит на территории саудовской дипмиссии. В Эр-Рияде отрицают причастность к инциденту.

Власти Турции ведут расследование в связи со смертью Дж.Хашкаджи, тело которого до сих пор не было найдено.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, КОЛОДЕЦ, ПРОБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]