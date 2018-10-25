Варфоломей считает несправедливым лишать Украину права на автокефалию

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что в вопросе предоставления автокефалии он действует "в интересах украинского народа", сообщает греческий сайт Ортодоксия.инфо.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые некоторое время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", - сказал патриарх в Стамбуле на встрече с паломниками из Греции.

При этом он отметил, что вопрос обретения автокефалии стал для Украинской церкви актуальным после получения Украиной независимости в 1991 году.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.