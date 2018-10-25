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СНГ 25.10.2018 21:05

Варфоломей считает несправедливым лишать Украину права на автокефалию

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что в вопросе предоставления автокефалии он действует "в интересах украинского народа", сообщает греческий сайт Ортодоксия.инфо.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые некоторое время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", - сказал патриарх в Стамбуле на встрече с паломниками из Греции.

При этом он отметил, что вопрос обретения автокефалии стал для Украинской церкви актуальным после получения Украиной независимости в 1991 году.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

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Тэги: УКРАИНА, КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ЦЕРКОВЬ, ВАРФОЛОМЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]