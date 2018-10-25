Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 17° Завтра 10° 17° 28 Окт 12° 19° 29 Окт 12° 19°

Дальнее зарубежье 25.10.2018 21:25

НАТО учениями в Норвегии пытается втянуть на свою орбиту Швецию и Финляндию - МИД РФ

Проводимые НАТО в Норвегии учения Trident Junction не способствуют стабильности в Европе и направлены на втягивание в орбиту альянса внеблоковых стран - Швеции и Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона оценивает происходящее как целенаправленную работу НАТО на втягивание Финляндии и Швеции в практическую деятельность Североатлантического блока, включая регулярное участие контингентов этих стран в натовских учениях, а также задействование военных подразделений стран-членов альянса для проведения учений на финской и шведской территориях", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что "этот курс не способствует укреплению безопасности и стабильности на Севере Европы, на европейском континенте". "Эта политика несет риск деградации ситуации в регионе в целом", - отметила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, НАТО, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Профессиональный и постоянный диалог России и НАТО абсолютно необходим, но альянс пока от него уходит - Лавров Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Захарова посоветовала НАТО не тратить деньги на защиту от "виртуальной" российской угрозы НАТО не удалось адаптироваться к новым условиям, альянс занят отражением несуществующей угрозы с востока - Грушко НАТО своими практическими шагами в отношении РФ перечеркивает перспективу нормализации отношений с Москвой - замглавы МИД РФ НАТО, высылая российских представителей, наказывает больше себя, чем Россию - замглавы МИД Грушко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]