НАТО учениями в Норвегии пытается втянуть на свою орбиту Швецию и Финляндию - МИД РФ

Проводимые НАТО в Норвегии учения Trident Junction не способствуют стабильности в Европе и направлены на втягивание в орбиту альянса внеблоковых стран - Швеции и Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона оценивает происходящее как целенаправленную работу НАТО на втягивание Финляндии и Швеции в практическую деятельность Североатлантического блока, включая регулярное участие контингентов этих стран в натовских учениях, а также задействование военных подразделений стран-членов альянса для проведения учений на финской и шведской территориях", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что "этот курс не способствует укреплению безопасности и стабильности на Севере Европы, на европейском континенте". "Эта политика несет риск деградации ситуации в регионе в целом", - отметила она.