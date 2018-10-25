НАТО учениями в Норвегии пытается втянуть на свою орбиту Швецию и Финляндию - МИД РФ

Проводимые НАТО в Норвегии учения Trident Junction не способствуют стабильности в Европе и направлены на втягивание в орбиту альянса внеблоковых стран - Швеции и Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона оценивает происходящее как целенаправленную работу НАТО на втягивание Финляндии и Швеции в практическую деятельность Североатлантического блока, включая регулярное участие контингентов этих стран в натовских учениях, а также задействование военных подразделений стран-членов альянса для проведения учений на финской и шведской территориях", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что "этот курс не способствует укреплению безопасности и стабильности на Севере Европы, на европейском континенте". "Эта политика несет риск деградации ситуации в регионе в целом", - отметила она.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»