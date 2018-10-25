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Внешняя политика 25.10.2018 18:23

Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане

Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане, сообщает МИД.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека" провел переговоры с заместителем генсека ЮНЕСКО Гу Ксингом.

«Стороны отметили, что проведение в Азербайджане в 2019 году Конференции Всемирного наследия позитивно скажется на развитии сотрудничества. Кроме этого, собеседники подчеркнули необходимость активизации совместных усилий для выполнения повестки целей устойчивого развития до 2030 года», - подчеркивается в сообщении МИД.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮНЕСКО, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]