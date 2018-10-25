Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане, сообщает МИД.
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума "Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека" провел переговоры с заместителем генсека ЮНЕСКО Гу Ксингом.
«Стороны отметили, что проведение в Азербайджане в 2019 году Конференции Всемирного наследия позитивно скажется на развитии сотрудничества. Кроме этого, собеседники подчеркнули необходимость активизации совместных усилий для выполнения повестки целей устойчивого развития до 2030 года», - подчеркивается в сообщении МИД.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»