Предприниматель Петр Келлнер, являющийся самым богатым человеком Чехии, заинтересован в приобретении у российского миллиардера Романа Абрамовича лондонского футбольного клуба "Челси", сообщает чешское издание Tyden.cz.
По его данным, первые переговоры должны состояться в ближайшие дни.
Отмечается, что обоих бизнесменом связывают тесные связи. К тому же на "Стэмфорд Бридж", домашней арене "Челси", ВИП-ложи Р.Абрамовича и П.Келлнера соседствуют друг с другом.
Состояние П.Келлнера оценивается в $15,5 млрд.
Как сообщалось, Р.Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси" от 3 млрд фунтов стерлингов. Отмечалось, что он уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов.
Между тем, в сентябре сообщалось о том, что "Челси" хочет купить американский бизнесмен, сооснователь Microsoft Пол Аллен, который в США уже владеет баскетбольным и футбольным клубами.
В августе газета The Times сообщала о решении продать футбольный клуб "Челси". В Bloomberg пояснили, что основная причина продажи - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, и напомнили о проблемах с британской визой, которые возникли у Р.Абрамовича весной, после чего бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.
Р.Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн в то время - ИФ) в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отмечается, что прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году.
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