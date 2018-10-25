Казахстан и Азербайджан в 2019 году обменяются Днями культуры, сообщил казахстанский посол в Баку Бейбит Исабаев.
"В 2019 году в Азербайджане и Казахстане состоятся Дни культур наших стран", - сказал Б.Исабаев журналистам в четверг.
По его словам, в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в 2017 году лидерами двух стран была поставлена задача удвоения объема взаимной торговли. «По итогам 2018 года рост товарооборота ожидается на 90-95%», - добавил посол.
Ф.Исазаде
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