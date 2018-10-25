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Культура 25.10.2018 18:47

Казахстан и Азербайджан в 2019 году обменяются Днями культуры

Казахстан и Азербайджан в 2019 году обменяются Днями культуры, сообщил казахстанский посол в Баку Бейбит Исабаев.

"В 2019 году в Азербайджане и Казахстане состоятся Дни культур наших стран", - сказал Б.Исабаев журналистам в четверг.

По его словам, в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в 2017 году лидерами двух стран была поставлена задача удвоения объема взаимной торговли. «По итогам 2018 года рост товарооборота ожидается на 90-95%», - добавил посол.

Ф.Исазаде

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Тэги: КУЛЬТУРА, ДНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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