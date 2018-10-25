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Внешняя политика 25.10.2018 18:53

Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку

Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном, а также рассчитывает на укрепление контактов в образовании, науке и инновационной сфере.

Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

М.Щеткина отметила положительную динамику развития взаимной торговли между странами. "Есть хорошие перспективы для дальнейшего роста товарооборота - за счет расширения взаимовыгодной кооперации в промышленности, деревообработке, сельском хозяйстве, транспортном комплексе, здравоохранении", - сказала она.

По ее мнению, активнее может развиваться и инвестиционное сотрудничество двух стран. "Мы открыты для предложений азербайджанских инвесторов и готовы идти навстречу для успешной реализации проектов в Беларуси", - подчеркнула вице-спикер.

Особое внимание во время переговоров было уделено роли парламентского измерения в укреплении двустороннего сотрудничества. О.Асадов акцентировал на эффективном партнерстве парламентариев двух стран. Созданы и активно работают межпарламентские группы дружбы. "Взаимодействие между Национальным собранием Беларуси и Милли Меджлисом Азербайджана служит примером эффективной работы в сфере международного сотрудничества", - убежден он.

Спикер подчеркнул, что Азербайджан ценит взаимопонимание, поддержку и успешные результаты межпарламентского диалога, поскольку это важная составляющая общего высокого уровня стратегического сотрудничества между двумя странами в различных областях.

А.Азизов

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]