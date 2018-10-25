Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку

Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном, а также рассчитывает на укрепление контактов в образовании, науке и инновационной сфере.
Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
М.Щеткина отметила положительную динамику развития взаимной торговли между странами. "Есть хорошие перспективы для дальнейшего роста товарооборота - за счет расширения взаимовыгодной кооперации в промышленности, деревообработке, сельском хозяйстве, транспортном комплексе, здравоохранении", - сказала она.
По ее мнению, активнее может развиваться и инвестиционное сотрудничество двух стран. "Мы открыты для предложений азербайджанских инвесторов и готовы идти навстречу для успешной реализации проектов в Беларуси", - подчеркнула вице-спикер.
Особое внимание во время переговоров было уделено роли парламентского измерения в укреплении двустороннего сотрудничества. О.Асадов акцентировал на эффективном партнерстве парламентариев двух стран. Созданы и активно работают межпарламентские группы дружбы. "Взаимодействие между Национальным собранием Беларуси и Милли Меджлисом Азербайджана служит примером эффективной работы в сфере международного сотрудничества", - убежден он.
Спикер подчеркнул, что Азербайджан ценит взаимопонимание, поддержку и успешные результаты межпарламентского диалога, поскольку это важная составляющая общего высокого уровня стратегического сотрудничества между двумя странами в различных областях.
А.Азизов
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