Нефтедобыча в Ливии к концу 2019г вернется к уровню времен Каддафи - глава госкорпорации

Добыча нефти в Ливии к концу 2019 года вернется к уровню, наблюдавшемуся во время правления Муаммара Каддафи, до 2011 года, заявил глава нефтяной госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла в интервью агентству Bloomberg.
Таким образом, NOC рассчитывает увеличить нефтедобычу до 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 1,25 млн б/с. Для этого планируется модернизация сети трубопроводов и повышение производительности ряда месторождений, сказал М.Саналла.
"Мы составили план увеличения производства, включая техобслуживание трубопроводов и добавление новых трубопроводов. Мы рассчитываем достичь 1,6 млн б/с к концу следующего года, и этот уровень может еще вырасти", - заявил глава NOC.
В первом квартале 2019 года BP Plc и Eni SpA могут возобновить работу над нефтяным проектом в Ливии, который позволит увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, добавил М.Саналла.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»