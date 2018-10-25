Нефтедобыча в Ливии к концу 2019г вернется к уровню времен Каддафи - глава госкорпорации

Добыча нефти в Ливии к концу 2019 года вернется к уровню, наблюдавшемуся во время правления Муаммара Каддафи, до 2011 года, заявил глава нефтяной госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла в интервью агентству Bloomberg.

Таким образом, NOC рассчитывает увеличить нефтедобычу до 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 1,25 млн б/с. Для этого планируется модернизация сети трубопроводов и повышение производительности ряда месторождений, сказал М.Саналла.

"Мы составили план увеличения производства, включая техобслуживание трубопроводов и добавление новых трубопроводов. Мы рассчитываем достичь 1,6 млн б/с к концу следующего года, и этот уровень может еще вырасти", - заявил глава NOC.

В первом квартале 2019 года BP Plc и Eni SpA могут возобновить работу над нефтяным проектом в Ливии, который позволит увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, добавил М.Саналла.