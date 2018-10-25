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Дальнее зарубежье 25.10.2018 19:23

Испанская полиция перехватила шесть тонн кокаина и задержала 16 человек, подозреваемых в наркотрафике

Полиция Испании сообщила в четверг о раскрытии крупномасштабной операции по незаконному ввозу в страну наркотических веществ.

В распространенном заявлении полиции сообщается, что стражам правопорядка удалось задержать 16 человек, предположительно связанных с известной нидерландской группировкой, занимающейся незаконным ввозом наркотиков в Испанию и Нидерланды.

В документе отмечается, что "некоторые задержанные находились в приоритетном розыске в Нидерландах".

Кроме того, в испанской полиции сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить шесть тонн кокаина, спрятанных в грузе с импортными бананами.

По информации полиции, преступники незаконно ввезли наркотические вещества на территорию Испании через Португалию, куда бананы были доставлены из Коста-Рики на корабле.

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Тэги: ИСПАНИЯ, НАРКОТИКИ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]