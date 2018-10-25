Испанская полиция перехватила шесть тонн кокаина и задержала 16 человек, подозреваемых в наркотрафике

Полиция Испании сообщила в четверг о раскрытии крупномасштабной операции по незаконному ввозу в страну наркотических веществ.
В распространенном заявлении полиции сообщается, что стражам правопорядка удалось задержать 16 человек, предположительно связанных с известной нидерландской группировкой, занимающейся незаконным ввозом наркотиков в Испанию и Нидерланды.
В документе отмечается, что "некоторые задержанные находились в приоритетном розыске в Нидерландах".
Кроме того, в испанской полиции сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить шесть тонн кокаина, спрятанных в грузе с импортными бананами.
По информации полиции, преступники незаконно ввезли наркотические вещества на территорию Испании через Португалию, куда бананы были доставлены из Коста-Рики на корабле.
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
Болтон заявляет о важности решения карабахского конфликта для США в свете ужесточения антииранских санкций
Украина размещает еврооблигации на $2 млрд - источник
Нефтедобыча в Ливии к концу 2019г вернется к уровню времен Каддафи - глава госкорпорации
Астана и Баку на заседании МПК обсудят вопросы взаимодействия в 2018-2019гг – посол Казахстана
Богатейший человек Чехии задумался о покупке "Челси" у Абрамовича - СМИ
Казахстан и Азербайджан в 2019 году обменяются Днями культуры
Азербайджан в 2019г на выплату пенсий направит 3,7 млрд манатов
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Жители еще 12 регионов Азербайджана получили БЕСПЛАТНЫЙ 4G интернет от Bakcell
Директор Дома дружбы народов Татарстана встретился с татарами Азербайджана
Компания Bakcell вручила первое в мире мобильное резидентство во время международной конференции «Цифровой торговый хаб Азербайджана»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»