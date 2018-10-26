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Дальнее зарубежье 26.10.2018 09:07

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 122 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:55 в пятницу землетрясения имел координаты 37.48 градуса северной широты и 20.72 восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]