Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 122 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:55 в пятницу землетрясения имел координаты 37.48 градуса северной широты и 20.72 восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".