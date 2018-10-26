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СНГ 26.10.2018 09:30

Лукашенко и Порошенко проведут встречу в рамках Форум регионов Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Гомеле, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один". Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов", - отметили в пресс-службе.

Там также проинформировали, что по итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]