Лукашенко и Порошенко проведут встречу в рамках Форум регионов Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Гомеле, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один". Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов", - отметили в пресс-службе.
Там также проинформировали, что по итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»