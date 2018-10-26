Лукашенко и Порошенко проведут встречу в рамках Форум регионов Белоруссии и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Гомеле, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один". Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов", - отметили в пресс-службе.

Там также проинформировали, что по итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.