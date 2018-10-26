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СНГ 26.10.2018 09:41

Начальники генштабов стран ОДКБ обсудят в Алматы вопросы развития военного сотрудничества

В Алматы в пятницу пройдет очередное, тринадцатое заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает сайт ОДКБ.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ, оно пройдет под председательством первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Майкеева.

"Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформирует членов Военного комитета о ходе реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ и порядке работы по организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ГЕНШТАБ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]