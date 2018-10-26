Начальники генштабов стран ОДКБ обсудят в Алматы вопросы развития военного сотрудничества

В Алматы в пятницу пройдет очередное, тринадцатое заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает сайт ОДКБ.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ, оно пройдет под председательством первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Майкеева.

"Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформирует членов Военного комитета о ходе реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ и порядке работы по организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.