Начальники генштабов стран ОДКБ обсудят в Алматы вопросы развития военного сотрудничества

В Алматы в пятницу пройдет очередное, тринадцатое заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает сайт ОДКБ.
В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ, оно пройдет под председательством первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Майкеева.
"Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформирует членов Военного комитета о ходе реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ и порядке работы по организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»