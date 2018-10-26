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Дальнее зарубежье 26.10.2018 10:01

Новый премьер Ирака перевел правительственные учреждения из безопасной "зеленой" зоны Багдада в центр города

В качестве одного из первых шагов на посту премьер-министра Ирака Адель Абдель-Махди объявил о переводе правительственных учреждений из так называемой безопасной "зеленой зоны" в Багдаде в центр города, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы предпочитаем считать весь Ирак "зеленой зоной", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что новое правительство Ирака планирует обеспечить жителей Багдада водой и электричеством и восстановить в городе нормальный уровень безопасности.

"Зеленая зона" в Ираке была создана в 2003 году Соединенными Штатами для того, чтобы защитить американское посольство и правительственные здания в Багдаде.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, НОВОВВЕДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]