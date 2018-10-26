В качестве одного из первых шагов на посту премьер-министра Ирака Адель Абдель-Махди объявил о переводе правительственных учреждений из так называемой безопасной "зеленой зоны" в Багдаде в центр города, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы предпочитаем считать весь Ирак "зеленой зоной", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что новое правительство Ирака планирует обеспечить жителей Багдада водой и электричеством и восстановить в городе нормальный уровень безопасности.

"Зеленая зона" в Ираке была создана в 2003 году Соединенными Штатами для того, чтобы защитить американское посольство и правительственные здания в Багдаде.