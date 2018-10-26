Российские военные и миссия ООН впервые провели совместное патрулирование демилитаризованной зоны в районе Голанских высот

Российская военная полиция впервые провела совместное патрулирование с миссией ООН южной части демилитаризованной зоны у сирийско-израильской границы.
"Командованием Вооруженных сил РФ поставлена задача организовать взаимодействие и совместное патрулирование с миссией ООН в демилитаризованной зоне, в районе Голанских высот... Основная задача нашего подразделения - это обеспечение безопасности миссии ООН в районе Голанских высот. В последующем будем расширять зону патрулирования. Маршруты патрулирования будут проходить по всей демилитаризованной зоне, где раньше находились ооновские посты", - сообщил журналистам командир батальона российской военной полиции.
Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что продолжить работу по расширению маршрута патрулирования в южной части демилитаризованной зоны миссии ООН позволило успешное открытие пограничного перехода "Кунейтра".
"Российская военная полиция давно уже патрулирует всю демилитаризованную зону, но совместное патрулирование южнее пограничного перехода "Кунейтра" сегодня проводится впервые. Именно совместное патрулирование. Сегодня российская военная полиция обеспечивает безопасность миссии ООН при выполнении этой задачи. Сотрудники миссии кроме вопросов безопасности, изучения безопасности маршрута осмотрят и осматривают сегодня ряд постов ООН, находящихся южнее пограничного перехода "Кунейтра". В последующем мы планируем и далее провести совместное патрулирование непосредственно в самую южную точку демилитаризованной зоны", - сказал он.
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