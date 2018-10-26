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26.10.2018 09:17

Пресс-релиз

30 октября 2018 г. в Национальным музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоится лекция «Мир Низами в творчестве азербайджанских художников».

Творчество Низами Гянджеви является уникальным явлением художественной мысли человечества и составляет неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа. Поэзия Низами отмечена энциклопедической широтой, многогранностью образных обобщений и философской глубиной мысли. В его бессмертной «Хамсе» воплотились наиболее передовые и светлые идеалы человечества: идеи свободы, дружбы, любви, красоты, благородные принципы добра, справедливости и истины. «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искендернаме» стали источником неисчерпаемого вдохновения для многих мастеров искусства. Лучшие произведения азербайджанских художников: Газанфара Халыкова, Эмира Гаджиева, Кязыма Кязымзаде, Микаила Абдуллаева, Алиага Мамедова, Исмаила Ахундова, посвященных великому поэту и его поэмам, украшают графическую коллекцию Национального музея искусств Азербайджана.

Начало – в 14:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]