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ТЭК 26.10.2018 09:22

Нефть вернулась к падению и завершает неделю в минусе, Brent опустилась до $76,38 за баррель

Нефть на азиатских торгах в пятницу возобновила падение после повышения цен накануне, поскольку инвесторов встревожила готовность Саудовской Аравии наращивать добычу в условиях повышенной неопределенности в экономике, сообщает агентство Bloomberg.

С начала недели Brent подешевела на 4,3%, WTI - на 3,4%.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 уменьшилась на $0,51 (0,66%) - до $76,38 за баррель.

Стоимость декабрьского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,56 (0,83%) - до $66,77 за баррель.

По итогам предыдущей сессии котировка Brent выросла на $0,72 (0,95%), до $76,89 за баррель, WTI - на $0,51 (0,76%), до $67,33 за баррель.

ОПЕК заявила о возможном снижении производства нефти в 2019 году. Однако рынок больше внимания уделил сигналам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что нефтяной картель и его союзники сейчас находятся в режиме "добывай, сколько сможешь", чтобы компенсировать возможные перебои в поставках.

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10,7 млн баррелей в сутки, что близко к историческому максимуму, и может продолжить повышение, чтобы компенсировать дефицит иранской нефти на рынке в связи с санкциями США, заявил Х.аль-Фалих на конференции в Эр-Рияде.

Кроме того, на настроениях инвесторов отрицательно сказывается распродажа на фондовых рынках и общее ослабление аппетита к риску.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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