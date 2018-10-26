Нефть вернулась к падению и завершает неделю в минусе, Brent опустилась до $76,38 за баррель

Нефть на азиатских торгах в пятницу возобновила падение после повышения цен накануне, поскольку инвесторов встревожила готовность Саудовской Аравии наращивать добычу в условиях повышенной неопределенности в экономике, сообщает агентство Bloomberg.
С начала недели Brent подешевела на 4,3%, WTI - на 3,4%.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 уменьшилась на $0,51 (0,66%) - до $76,38 за баррель.
Стоимость декабрьского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,56 (0,83%) - до $66,77 за баррель.
По итогам предыдущей сессии котировка Brent выросла на $0,72 (0,95%), до $76,89 за баррель, WTI - на $0,51 (0,76%), до $67,33 за баррель.
ОПЕК заявила о возможном снижении производства нефти в 2019 году. Однако рынок больше внимания уделил сигналам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что нефтяной картель и его союзники сейчас находятся в режиме "добывай, сколько сможешь", чтобы компенсировать возможные перебои в поставках.
Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10,7 млн баррелей в сутки, что близко к историческому максимуму, и может продолжить повышение, чтобы компенсировать дефицит иранской нефти на рынке в связи с санкциями США, заявил Х.аль-Фалих на конференции в Эр-Рияде.
Кроме того, на настроениях инвесторов отрицательно сказывается распродажа на фондовых рынках и общее ослабление аппетита к риску.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»