Пресс-релиз

26 октября 2018 г. в Доме-музее Кара Караева в рамках Бакинского международного гуманитарного форума состоится конференция «Караев объединяет: музеи и музыкальные связи Азербайджана и России», организованная Российским национальным музеем музыки и Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



