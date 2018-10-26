Узбекские спецслужбы вернули в страну нескольких граждан страны, ставших лидерами террористических группировок в Сирии

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана совместно с зарубежными коллегами задержали и вернули в страну нескольких граждан республики, ставших лидерами действующих в Сирии международных террористических организаций, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Служба государственной безопасности Узбекистана совместно со спецслужбами зарубежных государств задержала и возвратила в страну нескольких граждан республики, являвшихся руководителями и ответственными лицами действующих в Сирии международных террористических организаций "Катибатуль Имам-аль Бухари" (крупнейшее узбекское формирование в Сирии, связанное с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра") и "Катибатуль Тавхид ва Джихад", - сказал собеседник агентства.

По его данным, один из задержанных - уроженец Сурхандарьинской области Узбекистана, 1984 года рождения, возглавлял террористическую организацию "Катибатуль Имам-аль Бухари" в Сирии. В 2009-2010 годах он являлся членом подпольной ячейки "Джихадисты" в Сурхандарьинской области. В 2011 году выехал транзитом через Россию и Турцию в Сирию, где проходил диверсионно-террористическую подготовку.

Второй задержанный, родом из Андижанской области, 1985 года рождения, был ответственным за финансирование "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и вербовку новых членов. По данным спецслужб, в 2014 году выехал в Сирию, где также проходил диверсионно-террористическую подготовку.

Еще один гражданин республики из Наманганской области,1993 года рождения, вступил в организацию "Катибатуль Тавхид ва Джихад" в 2015 году. На него были возложены обязанности по встрече новых членов организации в Турции и их переправке в Сирию. Покинув страну, он в 2011 году выехал через Пакистан в Афганистан и вступил в ряды террористической организации "Союз исламского джихада" ("Исламский джихад - Джамаат моджахедов" ), пройдя практику подрывной деятельности, участвовал в боевых действиях против правительственных войск.

Кроме того, усилиями сотрудников СГБ в Узбекистан возвращен еще один член террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад". Это уроженец Сырдарьинской области республики, 1990 года рождения, который активно занимался сбором средств для материального обеспечения организации, вербовкой новых членов и отправкой их в Сирию.

"Во время пребывания за границей эти граждане использовали поддельные документы и представлялись уйгурами", - отметил представитель правоохранительных органов.

По его данным, в настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении этих лиц согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана ведутся следственные действия.