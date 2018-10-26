В посольстве Казахстана состоялось мероприятие, посвященное 25-летию основания общества дружбы «Азербайджан-Казахстан»

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева состоялось в казахстанском посольстве в Баку.

Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил роль общества в развитии казахстанско-азербайджанских отношений и ее вклад в дело укрепления дружественных связей между Астаной и Баку.

«Мы высоко это ценим, и Вы всегда можете положиться на нас!», - отметил Б.Исабаев.

В ходе мероприятия посол Казахстана вручил руководству и отличившимся членам Общества дружбы и «Клуба друзей» Казахстана почетные грамоты от имени министра иностранных дел Казахстана и благодарственные письма посла за значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Среди награжденных – народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный художник Азербайджанской ССР Омар Эльдаров, народный артист Азербайджана Октай Миркасимов, президент общества дружбы Эльдар Гюнайдын, член «Клуба друзей» Казахстана, президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Алиев, академик, доктор наук Хошбахт Юсифзаде, президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов и другие.

Кроме того, заместителю главного редактора ежедневной газеты «Каспиі» Али Сеидову был вручен диплом МИДа и Клуба главных редакторов Казахстана, присужденный по итогам V конкурса среди иностранных журналистов «Казахстан глазами зарубежных СМИ».

Поблагодарив за высокую оценку своей деятельности, Э.Исмайлов вручил послу Казахстана Б.Исабаеву орден «Qizil urek» («Золотое сердце»), который присваивается выдающимся представителям тюркского мира.

Орден учрежден международным фондом "Dede Qorqud" и журналом "Azerbaycan dunyası" («Мир Азербайджана»).

Ф.Исазаде