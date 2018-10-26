Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 17° Завтра 10° 17° 28 Окт 12° 19° 29 Окт 12° 19°

Культура 26.10.2018 10:00

В посольстве Казахстана состоялось мероприятие, посвященное 25-летию основания общества дружбы «Азербайджан-Казахстан»

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева состоялось в казахстанском посольстве в Баку.

Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил роль общества в развитии казахстанско-азербайджанских отношений и ее вклад в дело укрепления дружественных связей между Астаной и Баку.

«Мы высоко это ценим, и Вы всегда можете положиться на нас!», - отметил Б.Исабаев.

В ходе мероприятия посол Казахстана вручил руководству и отличившимся членам Общества дружбы и «Клуба друзей» Казахстана почетные грамоты от имени министра иностранных дел Казахстана и благодарственные письма посла за значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Среди награжденных – народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный художник Азербайджанской ССР Омар Эльдаров, народный артист Азербайджана Октай Миркасимов, президент общества дружбы Эльдар Гюнайдын, член «Клуба друзей» Казахстана, президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Алиев, академик, доктор наук Хошбахт Юсифзаде, президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов и другие.

Кроме того, заместителю главного редактора ежедневной газеты «Каспиі» Али Сеидову был вручен диплом МИДа и Клуба главных редакторов Казахстана, присужденный по итогам V конкурса среди иностранных журналистов «Казахстан глазами зарубежных СМИ».

Поблагодарив за высокую оценку своей деятельности, Э.Исмайлов вручил послу Казахстана Б.Исабаеву орден «Qizil urek» («Золотое сердце»), который присваивается выдающимся представителям тюркского мира.

Орден учрежден международным фондом "Dede Qorqud" и журналом "Azerbaycan dunyası" («Мир Азербайджана»).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ОБЩЕСТВО, ЮБИЛЕЙ


Похожие новости


В Казахстане при президенте республики создана Нацкомиссия по модернизации общественного сознания

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]