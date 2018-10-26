BP-Azerbaijan проведет в конце октября общественные слушания отчета по ОВОС в рамках проекта Центральный-Восточный Азери

Компания "BP-Azerbaijan" проведет 31 октября общественные слушания отчета по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС) проекта «Центральный-Восточный Азери», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

BP-Azerbaijan подготовила проектный вариант отчета по ОВОС, который опубликован на сайте www.bp.com/caspian.

В отчете нашли свое отражение информация о нынешнем состоянии окружающей и социальной средах, приведены прогнозы по влиянию реализации проекта на экологию и мероприятия по сведению к минимуму и сокращению любого потенциального воздействия на окружающую среду и население.

Проект «Центральный-Восточный Азери» (ЦВА) является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубофутов газа.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы «Центральный-Восточный Азери» с жилблоком между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери», установку точек соединения трех внутри промысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы «Центральный Азери» до платформы «Центральный-Восточный Азери».

В рамках проекта «ЦВА» добыча первой нефти планируется на начало 2023 года, выход на пиковый объем добычи ожидается в 2024 году. BP рассчитывает до конца I-го квартала 2019 года завершить тендерную процедуру отбора подрядчиков для строительства объектов.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова