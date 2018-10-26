Число жертв паводка на Кубани возросло до шести человек

Жертвами паводка в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края, по предварительным данным, стали шесть человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в оперативных службах Краснодарского края.
"По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации на территории Апшеронского и Туапсинского районов погибли шесть человек. Из них четверо погибших - в Апшеронском районе, двое - в Туапсинском", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате паводка в Туапсинском районе.
Сильными ливнями подтоплено более 1800 домовладений, в которых проживают порядка 6 тыс. человек на территории трех муниципальных образований - Апшеронского, Туапсинского районов и города Сочи.
С 25 октября в границах Туапсинского, Апшеронского районов и города-курорта Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»