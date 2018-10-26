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СНГ 26.10.2018 10:45

Число жертв паводка на Кубани возросло до шести человек

Жертвами паводка в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края, по предварительным данным, стали шесть человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в оперативных службах Краснодарского края.

"По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации на территории Апшеронского и Туапсинского районов погибли шесть человек. Из них четверо погибших - в Апшеронском районе, двое - в Туапсинском", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате паводка в Туапсинском районе.

Сильными ливнями подтоплено более 1800 домовладений, в которых проживают порядка 6 тыс. человек на территории трех муниципальных образований - Апшеронского, Туапсинского районов и города Сочи.

С 25 октября в границах Туапсинского, Апшеронского районов и города-курорта Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, ПАВОДОК, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]