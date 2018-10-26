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СНГ 26.10.2018 10:19

В Екатеринбурге ограбили бухгалтера генконсульства ФРГ

Ограбление сотрудника Генерального консульства Германии произошло в четверг у входа в бизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге.

"Нападение было, мы его подтверждаем. Нападение произошло на сотрудника бухгалтерии. Незамедлительно были проинформированы все компетентные органы, сейчас идет расследование по факту нападения", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе консульства.

Собеседник агентства добавил, что в здание БЦ "Высоцкий" консульство переехало в начале недели.

"Мы с понедельника приступили к работе. Со вторника у нас визовая служба возобновила в полном объеме свою работу", - пояснил представитель пресс-службы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу, в четверг в полицию поступило сообщение о хищении сумки у мужчины в районе бизнес-центра на улице Малышева, 51.

"Полицией возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства, отметив, что информацию о личности пострадавшего полиция не комментирует.

По данным местных СМИ, в похищенной сумке было 2 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КОНСУЛЬСТВО, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]