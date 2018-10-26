В Екатеринбурге ограбили бухгалтера генконсульства ФРГ

Ограбление сотрудника Генерального консульства Германии произошло в четверг у входа в бизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге.

"Нападение было, мы его подтверждаем. Нападение произошло на сотрудника бухгалтерии. Незамедлительно были проинформированы все компетентные органы, сейчас идет расследование по факту нападения", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе консульства.

Собеседник агентства добавил, что в здание БЦ "Высоцкий" консульство переехало в начале недели.

"Мы с понедельника приступили к работе. Со вторника у нас визовая служба возобновила в полном объеме свою работу", - пояснил представитель пресс-службы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу, в четверг в полицию поступило сообщение о хищении сумки у мужчины в районе бизнес-центра на улице Малышева, 51.

"Полицией возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства, отметив, что информацию о личности пострадавшего полиция не комментирует.

По данным местных СМИ, в похищенной сумке было 2 млн рублей.