В Екатеринбурге ограбили бухгалтера генконсульства ФРГ

Ограбление сотрудника Генерального консульства Германии произошло в четверг у входа в бизнес-центр "Высоцкий" в Екатеринбурге.
"Нападение было, мы его подтверждаем. Нападение произошло на сотрудника бухгалтерии. Незамедлительно были проинформированы все компетентные органы, сейчас идет расследование по факту нападения", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе консульства.
Собеседник агентства добавил, что в здание БЦ "Высоцкий" консульство переехало в начале недели.
"Мы с понедельника приступили к работе. Со вторника у нас визовая служба возобновила в полном объеме свою работу", - пояснил представитель пресс-службы.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу, в четверг в полицию поступило сообщение о хищении сумки у мужчины в районе бизнес-центра на улице Малышева, 51.
"Полицией возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства, отметив, что информацию о личности пострадавшего полиция не комментирует.
По данным местных СМИ, в похищенной сумке было 2 млн рублей.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
Новые владельцы предприятий в Азербайджане, приватизированных через инвестконкурсы, вложили в них более 1 млрд манатов
Китай сократил покупки нефти у Ирана в ожидании санкций США
Anglo Asian Mining выплатит первые дивиденды от деятельности в Азербайджане в размере $0,03 за акцию
Байкальский и Бакинский госуниверситеты заключили соглашение о сотрудничестве
В посольстве Казахстана состоялось мероприятие, посвященное 25-летию основания общества дружбы «Азербайджан-Казахстан»
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Жители еще 12 регионов Азербайджана получили БЕСПЛАТНЫЙ 4G интернет от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»