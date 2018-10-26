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Регион 26.10.2018 10:28

Вашингтон оказывает твердую поддержку Тбилиси по вопросу об оккупированных территориях - глава МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил в пятницу на встрече в Тбилиси с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы стратегического партнерства между двумя странами.

"У нас состоялся интересный и содержательный разговор о стратегическом партнерстве по всем направлениям между нашими странами. Мы обсудили глобальные и региональные вызовы, которым противостоит Грузия", - рассказал Д.Залкалиани журналистам по итогам встречи.

По его словам, одним из таких вызовов является положение на оккупированных территориях. "По этому вопросу у нашего стратегического партнера четкая позиция. Мы имеем твердую и серьезную поддержку США. Данный вопрос постоянно стоит в политической повестке дня США и является предметом диалога с Российской Федерацией", - сказал министр.

По его словам, США также продолжают поддерживать Грузию в ее стремлении интегрироваться в евроатлантическое пространство.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]