Вашингтон оказывает твердую поддержку Тбилиси по вопросу об оккупированных территориях - глава МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил в пятницу на встрече в Тбилиси с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы стратегического партнерства между двумя странами.
"У нас состоялся интересный и содержательный разговор о стратегическом партнерстве по всем направлениям между нашими странами. Мы обсудили глобальные и региональные вызовы, которым противостоит Грузия", - рассказал Д.Залкалиани журналистам по итогам встречи.
По его словам, одним из таких вызовов является положение на оккупированных территориях. "По этому вопросу у нашего стратегического партнера четкая позиция. Мы имеем твердую и серьезную поддержку США. Данный вопрос постоянно стоит в политической повестке дня США и является предметом диалога с Российской Федерацией", - сказал министр.
По его словам, США также продолжают поддерживать Грузию в ее стремлении интегрироваться в евроатлантическое пространство.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»