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СНГ 26.10.2018 11:34

В Таджикистане 15 человек предстали перед судом по делу о теракте, в котором погибли иностранные туристы

Пятнадцать человек предстали перед судом в Душанбе по делу о нападении на иностранных туристов в июле на юге Таджикистана, все обвиняемые признали свою вину, сообщил "Интерфаксу" представитель Верховного суда Таджикистана.

"На скамье подсудимых - 15 человек, в том числе один из пяти исполнителей нападения - Хусейн Абдусамадов. Все обвиняемые признали свою вину. Обвиняемые, за исключением Хусейна Абдусамадова, раскаиваются", - сообщил представитель суда.

Судебный процесс по делу о нападении на иностранных туристов, признанном таджикскими властями терактом, начался 23 октября, суд проходит в закрытом режиме. В настоящее время идет опрос свидетелей, сообщил агентству представитель Верховного суда Таджикистана.

В результате нападения на иностранных туристов 29 июля в Дангаре на юге Таджикистана погибли четверо путешественников, в том числе двое граждан США, еще двое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .

В ходе следствия было установлено, что совершенное деяние является террористическим актом и было направлено на дестабилизацию обстановки и нанесение ущерба имиджу Таджикистана на международной арене. Власти Таджикистана заявили, что за терактом стоит запрещенная в стране "Партия исламского возрождения", признанная террористической организацией и запрещенная в стране.

Следствие установило, что нападение на туристов, запланированное за пределами страны, совершили члены террористической организации, бывшей "Партии исламского возрождения" жители Пянджского района Хусейн Абдусамадов, Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров и жители города Нурек братья Аслиддин Юсупов и Джафар Юсупов. Нападение было совершено по указанию активного члена бывшей "Партии исламского возрождения" Носирхуджи Убайдова.

По данным прокуратуры, был задержан руководитель преступной группы Х.Абдусамадов, а четверо его соучастников - А.Маджидов, З.Сафаров, А.Юсупов и Дж.Юсупов при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УБИЙСТВО, СУД, ИНОСТРАНЦЫ


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