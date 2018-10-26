Байкальский и Бакинский госуниверситеты заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере подписали Бакинский государственный университет (Азербайджана) и Байкальский государственный университет (Иркутск, РФ), сообщила в пятницу пресс-служба российского вуза.

Согласно сообщению, документ был подписан в Баку на 12-ой Азербайджанской международной выставке "Образование и карьера", которая собрала представителей 130 университетов из 12 стран мира.

Бакинский государственный университет является одним из ведущих вузов Азербайджана.

Байкальский государственный институт имеет более чем 100-летнюю историю, изначально готовил специалистов финансово-экономического и инженерно-экономического профилей, затем перешел на многопрофильное обучение. В настоящее время занимает 21-ое место в рейтинге вузов РФ.

Ф.Исазаде