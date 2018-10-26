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Наука и образование 26.10.2018 10:44

Байкальский и Бакинский госуниверситеты заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере подписали Бакинский государственный университет (Азербайджана) и Байкальский государственный университет (Иркутск, РФ), сообщила в пятницу пресс-служба российского вуза.

Согласно сообщению, документ был подписан в Баку на 12-ой Азербайджанской международной выставке "Образование и карьера", которая собрала представителей 130 университетов из 12 стран мира.

Бакинский государственный университет является одним из ведущих вузов Азербайджана.

Байкальский государственный институт имеет более чем 100-летнюю историю, изначально готовил специалистов финансово-экономического и инженерно-экономического профилей, затем перешел на многопрофильное обучение. В настоящее время занимает 21-ое место в рейтинге вузов РФ.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]