Байкальский и Бакинский госуниверситеты заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере подписали Бакинский государственный университет (Азербайджана) и Байкальский государственный университет (Иркутск, РФ), сообщила в пятницу пресс-служба российского вуза.
Согласно сообщению, документ был подписан в Баку на 12-ой Азербайджанской международной выставке "Образование и карьера", которая собрала представителей 130 университетов из 12 стран мира.
Бакинский государственный университет является одним из ведущих вузов Азербайджана.
Байкальский государственный институт имеет более чем 100-летнюю историю, изначально готовил специалистов финансово-экономического и инженерно-экономического профилей, затем перешел на многопрофильное обучение. В настоящее время занимает 21-ое место в рейтинге вузов РФ.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»