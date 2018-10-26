Скончался Николай Караченцов

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в московской больнице утром в пятницу, сообщил "Интерфаксу" его сын Андрей.
"Вчера утром он был доставлен в 62-ю городскую больницу, переведен в реанимацию, где сегодня в 8:50 скончался", - сказал А.Караченцов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»