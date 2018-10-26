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Культура 26.10.2018 10:57

Скончался Николай Караченцов

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в московской больнице утром в пятницу, сообщил "Интерфаксу" его сын Андрей.

"Вчера утром он был доставлен в 62-ю городскую больницу, переведен в реанимацию, где сегодня в 8:50 скончался", - сказал А.Караченцов.

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Тэги: АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]