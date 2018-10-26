Anglo Asian Mining выплатит первые дивиденды от деятельности в Азербайджане в размере $0,03 за акцию

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) 8 ноября 2018 года выплатит первые дивиденды от деятельности в Азербайджане в размере $0,03 за акцию, говорится в сообщении компании.

«Руководство компании в сентябре текущего года объявило о выплате промежуточных дивидендов за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года. Размер дивидендов составит $0,03 за акцию. Эти дивиденды должны быть выплачены 8 ноября акционерам, включенным в реестр по состоянию на 12 октября 2018 года», - отмечается в информации.

По данным "Anglo Asian Mining", дивиденды будут конвертированы в фунты стерлингов (2,2864 пенсов за обыкновенную акцию).

Ранее со ссылкой на генерального директора AAM Реза Вазири (Reza Vaziri) сообщалось, что растущее производство драгоценных металлов компанией в Азербайджане позволило укрепить ее финансовое положение и выйти на прибыль по итогам сентября. «Это волнительное событие для Anglo Asian Mining, которая готовится выплатить первые дивиденды в ноябре 2018 года», – отметил Р.Везири.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова