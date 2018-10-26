В КНР женщина напала с ножом на воспитанников детского сада

Полиция КНР задержала женщину за нападение с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Чунцин, сообщает в пятницу газета "Саут Чайна морнин пост".
"Полиция задержала подозреваемую на месте происшествия. Пострадавшие дети отправлены в больницу для оказания неотложной помощи. В настоящее время ведется расследование. Мотив нападавшей на данный момент неясен", - пишет издание.
Женщина ранила кухонным ножом по меньшей мере 14 детей.
По данным издания, видео, сделанные свидетелями происшествия, широко распространились в социальных сетях. Один из пользователей Twitter опубликовал скриншот группы китайской соцсети WeChat, в которой один из участников утверждает, что инцидент произошел в районе, где живет его теща.
"Женщина и ее муж спорили, и, чтобы отомстить общественности, она ударила ножом детей в детском саду. Дети были на улице, делали утреннюю зарядку", - сообщил участник чата.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»