В КНР женщина напала с ножом на воспитанников детского сада

Полиция КНР задержала женщину за нападение с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Чунцин, сообщает в пятницу газета "Саут Чайна морнин пост".

"Полиция задержала подозреваемую на месте происшествия. Пострадавшие дети отправлены в больницу для оказания неотложной помощи. В настоящее время ведется расследование. Мотив нападавшей на данный момент неясен", - пишет издание.

Женщина ранила кухонным ножом по меньшей мере 14 детей.

По данным издания, видео, сделанные свидетелями происшествия, широко распространились в социальных сетях. Один из пользователей Twitter опубликовал скриншот группы китайской соцсети WeChat, в которой один из участников утверждает, что инцидент произошел в районе, где живет его теща.

"Женщина и ее муж спорили, и, чтобы отомстить общественности, она ударила ножом детей в детском саду. Дети были на улице, делали утреннюю зарядку", - сообщил участник чата.