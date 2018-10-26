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Дальнее зарубежье 26.10.2018 11:26

В КНР женщина напала с ножом на воспитанников детского сада

Полиция КНР задержала женщину за нападение с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Чунцин, сообщает в пятницу газета "Саут Чайна морнин пост".

"Полиция задержала подозреваемую на месте происшествия. Пострадавшие дети отправлены в больницу для оказания неотложной помощи. В настоящее время ведется расследование. Мотив нападавшей на данный момент неясен", - пишет издание.

Женщина ранила кухонным ножом по меньшей мере 14 детей.

По данным издания, видео, сделанные свидетелями происшествия, широко распространились в социальных сетях. Один из пользователей Twitter опубликовал скриншот группы китайской соцсети WeChat, в которой один из участников утверждает, что инцидент произошел в районе, где живет его теща.

"Женщина и ее муж спорили, и, чтобы отомстить общественности, она ударила ножом детей в детском саду. Дети были на улице, делали утреннюю зарядку", - сообщил участник чата.

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Тэги: КНР, ДЕТИ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]