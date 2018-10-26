Китай сократил покупки нефти у Ирана в ожидании санкций США

Китай сократил покупки иранской нефти перед вступлением в силу второго раунда санкций США в отношении Ирана, который затрагивает топливно-энергетический комплекс, пишет The Wall Street Journal.
По данным источников издания, крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие компании, включая China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp., не заказывали грузы из Ирана на ноябрь. Ранее КНР импортировала около 600 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.
Китай - самый крупный клиент Ирана, и снижение закупок дает США дополнительную поддержку в построении экономического барьера вокруг исламской республики.
Bank of Kunlun, который принадлежит CNPC, сообщил иранским клиентам, что прекратит отношения с ними к 4 ноября - дате вступления второй части антииранских санкций в силу. До недавнего времени Bank of Kunlun был основным банком, обрабатывавшим платежи за поставки иранской нефти Китаю и китайских товаров Ирану.
CNPC, Bank of Kunlun и Sinopec не ответили на запросы о комментариях.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»