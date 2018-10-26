Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 17° Завтра 10° 17° 28 Окт 12° 19° 29 Окт 12° 19°

ТЭК 26.10.2018 11:26

Китай сократил покупки нефти у Ирана в ожидании санкций США

Китай сократил покупки иранской нефти перед вступлением в силу второго раунда санкций США в отношении Ирана, который затрагивает топливно-энергетический комплекс, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие компании, включая China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp., не заказывали грузы из Ирана на ноябрь. Ранее КНР импортировала около 600 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Китай - самый крупный клиент Ирана, и снижение закупок дает США дополнительную поддержку в построении экономического барьера вокруг исламской республики.

Bank of Kunlun, который принадлежит CNPC, сообщил иранским клиентам, что прекратит отношения с ними к 4 ноября - дате вступления второй части антииранских санкций в силу. До недавнего времени Bank of Kunlun был основным банком, обрабатывавшим платежи за поставки иранской нефти Китаю и китайских товаров Ирану.

CNPC, Bank of Kunlun и Sinopec не ответили на запросы о комментариях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ИРАН, НЕФТЬ, ПОКУПКИ


Похожие новости


Глава МИД Ирана рассчитывает на вклад Китая для сохранении СВПД ЕС и Китай подтвердили необходимость соблюдения соглашения по иранскому атому - Туск ЕАЭС подпишет соглашения с Ираном и Китаем 17 мая в Астане, подтверждает пресс-служба ЕЭК В Тегеране не располагают данным о гибели экипажа иранского танкера, столкнувшегося с судном у восточного побережья КНР Китай готов к сотрудничеству со всеми сторонами в деле реализации венских договоренностей по ИЯП - Си Цзиньпин Китай построит 700 км газопровода «Мир» из Ирана в Пакистан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]