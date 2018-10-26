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СНГ 26.10.2018 11:43

Почти 50 человек госпитализированы после отравления в махачкалинском кафе

Число пострадавших от отравления в одном из кафе Махачкалы приблизилось к полусотне, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

"По последним данным, зарегистрировано 49 человек, которые отравились в кафе "Терем" в Махачкале. Среди них десять детей и подростков", - сказала З.Муртазалиева.

По ее словам, один подросток и один взрослый отказались от госпитализации.

"Этих двоих будут лечить амбулаторно. Другие все находятся в Республиканском центре инфекционных болезней. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ситуацию держит на контроле министр здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова", - сказала представитель ведомства.

Посетители кафе "Терем" отравились курицей-гриль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ОТРАВЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]