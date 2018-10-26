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Дальнее зарубежье 26.10.2018 15:11

Лидеры РФ, Турции, ФРГ и Франции на встрече в Стамбуле попробуют нащупать общие темы по Сирии - Песков

Намеченная на субботу в Стамбуле встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции направлена на сверку часов по сирийской проблематике, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас речь идет о совмещении различных форматов, сверке часов для попытки нащупать общие темы", - сказал Д.Песков журналистам.

"Мы ожидаем, что главы государств решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения", - отметил он.

Пресс-секретарь не согласился с мнением о том, что у России и Европы существуют неразрешимые противоречия по вопросу об оказании помощи Сирии при нынешнем режиме.

"Это не противоречия. Существуют разные подходы. В целом все, естественно, хотят политического урегулирования в Сирии. Это общая цель, но по инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения", - сказал Д.Песков.

"По всем этим вопросам и будет проведена "сверка часов" завтра", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он привел некоторые подробности планируемых программы пребывания Владимира Путина в Стамбуле.

"Также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч", - продолжил Д.Песков, не уточнив, какие конкретно это будут встречи.

По словам Д.Пескова, переговоры начнутся около 14:00 мск.

Отвечая на вопрос о том, какой в Москве видят роль Германии и Франции на предстоящем саммите, а также о повестке дня встречи, Д.Песков отметил, что "это первая встреча в таком формате".

"Поэтому сейчас заранее сказать трудно. Это будет первое обсуждение такого характера", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Д.Песков напомнил, что до этого "Франция и Германия принимали участие в обсуждениях сирийской проблематике в ином режиме".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]