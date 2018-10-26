Лидеры РФ, Турции, ФРГ и Франции на встрече в Стамбуле попробуют нащупать общие темы по Сирии - Песков

Намеченная на субботу в Стамбуле встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции направлена на сверку часов по сирийской проблематике, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас речь идет о совмещении различных форматов, сверке часов для попытки нащупать общие темы", - сказал Д.Песков журналистам.
"Мы ожидаем, что главы государств решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения", - отметил он.
Пресс-секретарь не согласился с мнением о том, что у России и Европы существуют неразрешимые противоречия по вопросу об оказании помощи Сирии при нынешнем режиме.
"Это не противоречия. Существуют разные подходы. В целом все, естественно, хотят политического урегулирования в Сирии. Это общая цель, но по инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения", - сказал Д.Песков.
"По всем этим вопросам и будет проведена "сверка часов" завтра", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он привел некоторые подробности планируемых программы пребывания Владимира Путина в Стамбуле.
"Также планируем и готовим для нашего президента ряд двусторонних встреч", - продолжил Д.Песков, не уточнив, какие конкретно это будут встречи.
По словам Д.Пескова, переговоры начнутся около 14:00 мск.
Отвечая на вопрос о том, какой в Москве видят роль Германии и Франции на предстоящем саммите, а также о повестке дня встречи, Д.Песков отметил, что "это первая встреча в таком формате".
"Поэтому сейчас заранее сказать трудно. Это будет первое обсуждение такого характера", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Д.Песков напомнил, что до этого "Франция и Германия принимали участие в обсуждениях сирийской проблематике в ином режиме".
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